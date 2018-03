O acúmulo de trabalho dos últimos dias me fez perder a oportunidade de lembrar o centenário do grande samurai. Amo seu cinema e não me lembro de sentir tédio ou indiferença diante de nenhum dos seus filmes. Agora a efeméride passou e é tarde. Mas gostaria ao menos de lembrar que, nessa obra formada por picos, o filme que mais me fala ao coração (e à inteligência) continua sendo Rashomon.

Mas tenho a impressão de que cada um tem o seu Kurosawa favorito. Qual é o seu?