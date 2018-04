Kitano pirou?

VENEZA – Daqui a pouco vou para a entrevista com Takeshi Kitano. Mas a pergunta que deveria ser feita, e a boa educação nao recomenda, seria: o sr. pirou? É o que vem à cabeca ao ver o seu filme , apresentado aqui fora de concurso, Kontuko Banzai!, traduzido por algo como Glória ao Diretor. Kitano diz que fez um filme cubista (sic), apresentando uma mesma célula temática sob vários ângulos. Como jurou não dirigir mais filmes sobre gângsteres e violência, o diretor, interpretado por ele mesmo, não sabe o que fazer para atingir o público. Filmar como Ozu, fazer comédias populares, filmes de horror? A piada começa interessante, mas logo vai perdendo a graça e cansando. O público, exausto, foi deixando a sala. Ruim, para quem é tido por aqui como mestre e comemora dez anos do Leão de Ouro ganho com Hana-Bi, Fogos de Artifício, um filme mágico. Bons tempos. Será que voltam?