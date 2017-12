Kassab e a feira muda

Esse prefeito quer me matar. De rir. Descobri há pouco que ele proibiu, por decreto, que os feirantes apregoem suas mercadorias aos gritos. Bem, eu não sei direito, mas essa tradição de aliciar as freguesas aos berros deve remontar às feiras medievais, e agora foi revogada pelo alcaide (que já fez coisas boas, diga-se de passagem, como tentar diminuir a poluição visual da cidade). Qual será o próximo passo em direção à essa civilidade de mentirinha que está sendo empurrada goela abaixo dos munícipes? Abolir o hábito do fumo, por decreto? Estabelecer a Lei Seca? Ou quem sabe banir os palavrões dos estádios de futebol? E como os técnicos fariam para se dirigir aos seus jogadores? Me poupem, por favor.

