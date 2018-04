Kapo – o Holocausto e o amor

Como conta na entrevista que figura como extra no DVD de Kapo, Gillo Pontecorvo partiu de um livro famoso de Primo Levi, Era Isto Um Homem?, como ponto de partida para o filme, que agora está saindo pela Versátil. Nele, o escritor conta sua experiência como prisioneiro de um campo de concentração nazista. Gillo, e seu parceiro o roteirista Franco Solinas, não se ativeram ao depoimento de Levi, mas ao seu conteúdo geral. E retiveram o caráter polêmico da visão de Primo Levi sobre o comportamento humano em tempo de guerra, quer dizer, em situação-limite. Em seus livros, Levi procura mostrar como, nesse tipo de situação, muitas vezes a necessidade de sobrevivência se sobrepõe a valores morais, éticos e ideológicos.

É o caso da garota Edith (Susan Strasberg), que, deportada para um campo de concentração, vê seus pais serem assassinados. Ajudada por um médico, esconde sua identidade judia e começa a se passar por uma ladra francesa, Nicole. No campo, a moça aceita prostituir-se para os guardas SS e, ganhando sua confiança, é promovida a kapo, a guardiã de suas colegas presas. Quer dizer, na prática passa-se para o outro lado. Levi chama de “zona cinzenta” essa área de ambiguidade moral induzida pelo instinto de sobrevivência. Quem leu seus livros sabe que é uma constatação feita sem condenação, com um insight talvez só possível a quem tenha sentido o horror na própria pele. É, por assim dizer, uma visão interna do fenômeno do colaboracionismo.

Do depoimento de Gillo se compreende também de que maneira uma ideia dura, radical, brutal, pode ser amortecida por questões de produção. Discutindo o roteiro com seu parceiro, Gillo estranhou que Solinas sugerisse uma história de amor entre Nicole e um soldado russo para aliviar um pouco o tema indigesto. Gillo argumentou que seria uma mudança brusca de tom em um projeto rigoroso. Brigaram. Mas se reconciliaram. E, quando o fizeram, um passou a dar razão ao outro, em sentido inverso. Solinas aceitou a ponderação de Gillo de que a história de amor deformaria o filme. Mas Gillo havia pensado melhor e passara a entender que o público não aceitaria um filme tão áspero se ele não fosse pelo menos em parte edulcorado por essa love story no campo de concentração. O produtor Franco Cristaldi interveio e a solução, sempre segundo Gillo Pontecorvo, foi colocar a história de amor, porém de forma mínima e atenuada.

Não é bem o que se vê, no entanto. Pouco verossímil, o envolvimento de Nicole com Sasha (Laurent Terzieff) enfraquece consideravelmente o cerne do filme, que é a análise dessa zona cinzenta moral de que falava Levi. Essa seria a grande objeção a Kapo e não o famoso plano-sequência de aproximação de Emmanuelle Riva suicidando-se na cerca de arame farpado. O pessoal da nouvelle vague pegou no pé de Gillo por causa dessa cena, mas nem era para tanto. O seu problema foi a submissão ao gosto do público pelo romântico, pecado que ele não cometeu em seu filme seguinte, A Batalha de Argel (1966), rigoroso até a medula. E, por isso mesmo, sua obra-prima.

(Caderno 2, 2/7/09)