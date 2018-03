Jonas Mekas e seu diário provisório

Jonas Mekas não é um cineasta muito conhecido no Brasil, a não ser entre “especialistas”. Em 2011, a Mostra de Cinema de São Paulo programou um dos seus filmes, Histórias da Insônia, seu penúltimo opus. Agora chega esta retrospectiva do CCBB e do Cinusp, que oferece uma visão de conjunto dessa obra original, com 33 dos seus filmes, entre longas e curtas-metragens. Para a maioria dos cinéfilos, será uma descoberta. Mesmo porque grande parte dessas obras é inédita no Brasil.

Algumas informações factuais sobre o autor. Mekas nasceu em 1922, na Lituânia. Junto com o irmão, o também cineasta Adolfas, ficou preso num campo de trabalhos forçados na Alemanha, no final da 2.ª Guerra. Em 1949 emigrou para Nova York, onde começou a fazer uma série de filmes muito pessoais com uma câmera de 16 mm. Logo se tornou o chamado “pai do cinema underground americano”, tendo trabalhado com gente como Andy Warhol, Alen Ginsberg, John Lennon, Yoko Ono e Salvador Dalí.

Além dos filmes, marca, como crítico e escritor, presença na cena cultural nova-iorquina. Foi um dos fundadores da revista Film Culture, e criou nos anos 60 uma cooperativa de filmes experimentais – a Film Maker’s Cooperative – além do Anthology Film Archives, a maior referência de cinemateca de filmes experimentais do mundo, que funciona numa antiga prisão do East Village. A instituição tem 42 anos de existência. É uma vida toda dedicada a um tipo de cinema na contramão do estabelecido, a contrapelo do mainstream.

A mostra já tem em seu primeiro dia um dos títulos mais notáveis de Mekas, A Prisão (The Brig), registro de uma encenação do Living Theatre, com a qual o cineasta ficou impactado. Seria a última apresentação da peça, mas Mekas convenceu o grupo a encená-las uma vez mais para que ele a registrasse em filme. O Living Theatre, como se sabe, foi um dos grupos experimentais mais ativos dos anos 1960 e 1970. Vale a pena lembrar que, em visita ao Brasil, a convite do Teatro Oficina, seus integrantes foram presos em Ouro Preto (MG). Era 1970 e aqui se vivia sob ditadura. Depois de protestos internacionais, e um abaixo-assinado com nomes como Marlon Brando, John Lennon e Bob Dylan, os atores foram soltos e expulsos, sob acusação de “denegrir a imagem do País”. O episódio mostra em que margem do rio Mekas ancora seu barco. O filme mostra uma prisão de mariners, no Japão em 1957, em que torturas morais e físicas são mostradas de forma crua. O registro é realista.

Já Walden talvez seja um dos trabalhos mais característicos de Mekas. Leva o subtítulo de Diários, Notas e Esboços e as datas de 1964-1968 e 1968-1969. Expressa uma das crenças do diretor, a de que o cinema não precisa se amparar numa pesada e cara estrutura industrial, mas pode ser uma moderna caderneta de anotações do autor. Como os artistas do século 19 andavam com lápis e papel no bolso, anotando seus pensamentos e sensações, o artista audiovisual do século 20 não se separa de sua pequena câmera Bolex e, com ela, pratica o registro do seu dia a dia. Assim, vemos cenas de um casamento, um piquenique no Central Park, com o cotidiano tomando forma pela imagem. Cenas banais? O que o cinema de Mekas parece nos mostrar é que existe de tudo na vida cotidiana, menos a banalidade.

De certa forma, Jonas Mekas põe em prática a utopia cinematográfica anunciada por Alexandre Astruc em seu artigo de 1948 La Caméra-Stylo (A Câmera-caneta), que tanto influenciou a nouvelle vague francesa. O cinema, livre das imposições econômicas mais pesadas, leve como uma caneta para rabiscar o dia a dia e captar a poesia da vida cotidiana. Walden é esse caderno de anotações, liberto de um roteiro, sem qualquer intenção de totalizar e fechar um sentido, um livre fluir de imagens, como num álbum, ou num diário íntimo.

Daí se segue essa utopia cinematográfica e humanística que dá coerência à sua obra: um fazer cinematográfico cada vez mais democrático e espontâneo. A câmera como elemento de liberação do pensamento e dos sentidos do homem. Ele costuma dizer: “A câmera é apenas um meio, uma ferramenta, em duas horas você aprende a manejá-la; o verdadeiro instrumento da nossa arte somos nós mesmos”. Portanto, podemos nos apoiar sobre qualquer material filmado, nosso ou alheio (o found footage, reciclagem de material já filmado). Arte em movimento, que se torna cada vez mais livre. Daí seu exercício com uma câmera de cortes rápidos, com imagens tremidas, sem preocupação com o foco, e juntadas numa montagem que ele define como “espontânea”.

Como Walden, Lost, Lost, Lost é também um diário, este de uma total desesperança em terra estrangeira. Registro de imigrante, bebe no estranhamento de país que não é o seu, tomado entre 1949-1963 e concluído em 1976, mas agora sob um novo tom, o da integração ao meio. A prática do filme-diário é constante, como em Paraíso Ainda não Perdido, meditação sobre o tema do Paraíso, mas também carta cinematográfica para sua filha Oona, para que ela se recorde de como era o seu mundo quando tinha apenas 3 anos de idade. Ou Ao Caminhar Entrevi Lampejos de Beleza, que implica toda uma vertente de pensamento estético, em busca daquilo que James Joyce, em literatura, chamava de “epifania”. O sublime que surge, inesperado, do trivial.

Há todo um mundo a se descobrir no cinema de Jonas Mekas. A unir esses filmes, uma filosofia libertária do provisório contra o acabado; do movimento contra a inércia; da liberdade contra o cânone. O passeio filosófico-cinematográfico prossegue até a mais recente obra, Restos da Vida de Um Homem Feliz (2012). Montado a partir de material reunido em seu estúdio, desde 1950, mas que não havia encontrado lugar em seus filmes, é agora reestruturado neste que, segundo Mekas, será seu último filme… em película. O cinema, para Mekas, é o mesmo que a filosofia, para Georges Bataille: jamais uma casa, mas um canteiro de obras.