Johnny To? Só em DVD

Acabo de receber um comunicado da Flash Star dizendo que Exilados, de Johnny To, não será lançado nos cinemas. Sai apenas em DVD,disponível a partir de 28 de março. Longe ainda. Bem, eu não sou muito chegado nesse tipo de filme, mas sei que tem fãs respeitáveis. Exilados participou da mostra principal do Festival de Veneza do ano passado, coisa que o Brasil não consegue há anos. Mais ainda: Johnny To é capa da Cahiers du Cinéma de janeiro, que acabei de receber em casa. Não é pouco, embora deva se dar crédito a quem diz que a Cahiers não é mais a mesma de antes e que se “popeizou”. Enfim, To não é um cineasta qualquer, dispõe de respeitabilidade e muita gente séria gosta dele. Será que o mercado cinematográfico não se arrisca lançá-lo em uma única sala? Por que tanta timidez? Ou será a economia, idiota?

