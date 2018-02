Johnny To: a surpresa anunciada

VENEZA – Como tem sido praxe em Veneza, entrou um filme surpresa de ultima hora na competicao. Bem, com a atual curadoria, surpresa seria outra coisa que nao fosse uma producao asiatica ou americana. E assim, foi um anticlimax quando bateu na tela Mad, the Detective, do chines Johnny To. O tira louco, com alucinacoes, violencia, correrias de carro, jogo de espelhos (citacao de A Dama de Shangai, de Welles) e vai por ai. Sei que ha gente que morre por esse tipo de filme. Eu tambem. So que quase morro de tedio. Gostaria que alguem, alguma pessoa de boa alma, me explicasse o encanto dessa ….ops!Por sorte, pessoas de algum bom senso vaiaram no final. Eu, hein, Rosa?

