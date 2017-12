Como quase sempre, muito decepcionante a seleção. Mas, e daí, alguém de fato esperava coisa diferente nesse amistoso contra a Irlanda? Serviu ao menos para ver a movimentação de Robinho, a marca de criatividade do time. E que foi recompensado pelo gol. Recebeu de Diego, penetrou na área e chutou no cantinho do goleiro, no meio das pernas de um adversário.

Diego & Robinho: santistas, mofando na zona de rebaixamento, suspiram de nostalgia.