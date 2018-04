Jogando com a indesejada

Talvez alguns de vocês já estejam cheios de tanto ouvir falar de Bergman e Antonioni. Eu, não. E tenho, pelo menos, que registrar a reestréia de uma das obras-primas de Bergman, o Sétimo Selo,no Cine HSBC Belas Artes (sala Mário de Andrade, 19h10). O filme é ambientado na idade média para falar dos tempos atuais (i.e, anos 50, quando foi lançado), expressando o temor da guerra nuclear e a consciência de que as relações humanas e entre países não seriam exatamente amenas dali em diante. A intolerância religiosa não ocupa menor espaço, e a imagem mais impressionante é a do terror no rosto da garota que vai ser queimada na fogueira, acusada de ser uma bruxa. O que seus olhos vêem?, se perguntam o cavaleiro e seu escudeiro, Deus ou o nada? Não é a pergunta que todos fazemos? Mas as seqüências mais famosas são as do cavaleiro (Max von Sydow) jogando xadrez com a indesejada das gentes. Essa partida você sabe como termina, mas repare na ambientação expressionista, no sentido pictórico de Bergman, mestre da composição de volumes, dos contrastes e do claro-escuro. Um clássico.