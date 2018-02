Jet Li na cabeça

Fui à cabine de Rogue, o Assassino, mas acabei não escrevendo nada para o Caderno 2, então faço isso no blog. Não desgostei do filme, apesar da pouca afinidade pessoal com um gênero em alta na cotação internacional. Jet Li e Jason Statham dividem os papéis nesse enredo convencional sobre o agente do FBI (Statham) obececado em vingar a morte do parceiro, assassinado, junto com a família, pelo tal Rogue (Jet Li). O filme flui com muita rapidez, em cortes rápidos, videoclipados, mas não pode ser reduzido apenas a isso, uma montanha-russa descerebrada. Há uma certa obsessão em citar clássicos do gênero como A Dama de Shangai ,talvez para ganhar credibilidade. Mas nem precisaria, pois envolve uma questão interessante sobre a identidade própria em meio às lutas, correrias, tiroteios e golpes de artes marciais. Não superestimo esse tipo de filme, como fazem alguns colegas, e mesmo curadores de festivais de primeira linha. Mas também não os subestimo. Quando bem-feitos (como é o caso) têm sua hora e vez.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.