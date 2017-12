Já em Brasília

BRASÍLIA – Mais uma vez aqui, na Capital, para cobrir o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, o que faço desde 1992. Ufa!

Hoje à noite, a coisa começa com dois filmes fora de concurso – o curta Improvável Encontro, de Lauro Escorel, e o longa Cinema Novo, de Eryk Rocha, filho de Glauber. A sessão será no Cine Brasília, o magnífico cinema desenhado pelo gênio de Oscar Niemeyer. Lá também acontecerá a mostra competitiva, a partir de amanhã.

Você sabe: alem dos filmes, tem os seminários, debates, mesas redondas, polêmicas, etc.

Vou mandar despachos diários. Ligue-se nesse canal para acompanhar o festival. Promete ser bom. Mas isso a gente só sabe mesmo depois de começarem a rolar os filmes da competição. Até.