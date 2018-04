Irmãos do Henfil

Como você deve saber, uma apreciável quantidade de documentários brasileiros tem chegado às telas, o que é sinal de vitalidade desse “gênero”. Já coloco a palavra entre aspas porque hoje em dia nem mais se pode dizer que existam fronteiras estanques entre documentário e ficção, tantos são os filmes que problematizam essa divisória, como são os casos de Santiago, de João Moreira Salles, que está entrando em cartaz, e ‘Jogo de Cena’, de Eduardo Coutinho, que fica para depois.

No entanto, existem documentários mais, digamos assim, “tradicionais”, que, por assim dizer, não sofrem com qualquer problema de identidade. São documentários à moda antiga. E, mesmo assim, muito bons. É o caso de Três Irmãos de Sangue, de Angela Patricia Reiniger, que está em cartaz desde a semana passada e merece ser visto. O título evoca um fato triste e que salta à vista para quem conhece os personagens – Henfil, Betinho e Chico, os três irmãos que morreram prematuramente porque sofriam de hemofilia. Obrigados a transfusões contínuas, eles receberam sangue contaminado e foram embora cedo demais. Os três deixaram marcas positivas na sociedade brasileira e, por isso, o filme existe. Chico foi músico, Henfil, o cartunista famoso, Betinho (“o irmão do Henfil”, conforme a música de João Bosco e Aldir Blanc), o sociólogo exilado que, de volta ao País, lançou a campanha contra a fome.

Com mais famílias assim, o Brasil seria bem melhor.

