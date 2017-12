Integração latino-americana em questão

A gente se queixa de que a universidade não sai do seu mundinho e não se articula com a sociedade, mas a sociedade também não faz nenhuma força para saber o que se passa na unversidade. Digo isso porque soube que um interessante debate sobre a integração latino-americana está sendo travado no Instituto de Estudos Avançados (IEA) da Universidade de São Paulo. São especialistas, discutindo por que as tratativas do Mercosul às vezes parecem tão complicadas, quando o bom senso recomendaria que os sul-americanos se unissem em um bloco como os europeus fizeram. Os dois painéis realizados no IEA registraram as dificuldades de compor um bloco com países tão heterogêneos do ponto de vista do território, população, recursos naturais, grau de desenvolvimento e outros fatores. O primeiro painel tratou dos aspectos políticos e o segundo de geoestratégia e segurança. Os debates podem ser acessados pela internet.

