Inside Llewyn Davis – Balada de um Homem Comum não será uma enorme atração do Oscar. Indicado para duas categorias – fotografia e mixagem de som –, o novo filme dos irmãos Coen foi tratado com desprezo pela Academia. O que diz mais sobre a Academia e sua concepção de cinema do que sobre o filme em si. Confira você mesmo, já que InsideLlewyn Davis entra hoje nesta sexta, 21/2

Leia artigo completo aqui.