Ingra Lyberato também sai da comissão do Oscar

A atriz Ingra Lyberato é a segunda integrante a abandonar a comissão do Minc que irá escolher o filme brasileiro concorrente ao Oscar. Tudo se dá num quadro de polêmica em torno do filme Aquarius, de Kleber Mendonça, desafeto do governo interino. Ingra foi precedida pelo cineasta Guilherme Fiuza, que deixou ontem o grupo. Em seu perfil no Facebook, ela dá suas razões :

Queridos colegas e amigos, declaro minha decisão de sair da comissão que vai escolher o filme brasileiro que irá concorrer a vaga no Oscar. Aceitei o convite por conhecer a intenção do Alfredo Bertini e acreditar naquele momento, que o processo poderia ser construtivo e baseado no interesse de todos.

Há alguns dias comecei a sofrer por causa da retirada de alguns filmes preciosos. Estou diante da minha classe insatisfeita e clamando por justiça. Minha função diante da arte que me construiu nessa existência é atuar e escrever histórias. Não estou escolhendo um lado porque já o tinha feito desde sempre: Sou contra o golpe que impediu e retirou o governo eleito democraticamente, de suas funções. Mas não corto relações de amizade com ninguém por causa disso. Acredito na nossa união como classe artística acima de tudo. Sei que nome de grande representatividade já aceitou integrar a comissão, mas esse processo fragmentado pode comprometer nosso maior interesse: o cinema.

Como a comissão tem sua legitimidade questionada por grande parte de nossa classe, me retiro em respeito a minha própria tribo, lamento profundamente esse conflito e torço para que nova comissão encontre legitimidade. Nós todos merecemos uma conclusão harmônica nesse processo. #pazsemfronteiras

