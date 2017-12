Ontem tivemos a rara oportunidade de contemplar nossas entranhas. Não foi um espetáculo bonito de se ver. Mas necessário. Ninguém, após este 17 de abril, poderá alegar desconhecimento do que somos. Acabaram-se as ilusões. Agora, é trabalhar com a realidade, exposta de maneira tão brutal. E vamos em frente. A juventude acabou.

