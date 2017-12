Hymne à l’Amour

O post sobre Piaf, Dalva de Oliveira, Wilma Bentivegna, etc. me fez exercitar a veia romântica. Houve quem se queixasse da versão brasileira para a letra da canção, então tomei a liberdade de colocar abaixo as palavras originais. São de um romantismo a toda prova, como podem comprovar.

Na letra de Piaf, um verso sempre me impressionou. Quando a pessoa que canta diz o que seria capaz de fazer pelo ser amado, há um verso assim: “Je renierais ma patrie/si tu me le demandais”. Bem, quem conheceu os franceses, pelo menos os de décadas atrás, sabe o que significa “renegar minha pátria”. Nunca foram de ligar para essa frase feita do Doutor Johnson, para quem a pátria é o último refúgio dos patifes, e que sempre soou como música no ouvido dos entreguistas de várias gerações. Enfim, pátria, na França, era coisa muito séria, e Piaf sabia o que estava fazendo ao escrever esse verso.

O engraçado é que tal dose de romantismo (alguém diria: de sentimentalismo) foi usada, e muito bem, no filme de um diretor que pode ser acusado de tudo, menos de concessões melodramáticas. Falo de Julio Bressane e do seu magnífico Filme de Amor. A canção de Piaf é usada na seqüência final, quando os erotômanos de fim de semana retomam suas atividades cotidianas, no centro do Rio. Me lembro de ter tido uma epifania com essas cenas finais as primeiras vezes que as vi. Agora, não me lembro se a versão de Hino ao Amor usada no filme era cantada por Dalva de Oliveira ou Wilma Bentivegna. Acho que era Dalva, mas não tenho certeza. Alguém aí se lembra?

Le ciel bleu sur nous peut s’effondrer

Et la terre peut bien s’écrouler

Peu m’importe si tu m’aimes

Je me fous du monde entier

Tant qu’l’amour inond’ra mes matins

Tant que mon corps frémira sous tes mains

Peu m’importent les problèmes

Mon amour puisque tu m’aimes

J’irais jusqu’au bout du monde

Je me ferais teindre en blonde

Si tu me le demandais

J’irais décrocher la lune

J’irais voler la fortune

Si tu me le demandais

Je renierais ma patrie

Je renierais mes amis

Si tu me le demandais

On peut bien rire de moi

Je ferais n’importe quoi

Si tu me le demandais

Si un jour la vie t’arrache à moi

Si tu meurs que tu sois loin de moi

Peu m’importe si tu m’aimes

Car moi je mourrai aussi

Nous aurons pour nous l’éternité

Dans le bleu de toute l’immensité

Dans le ciel plus de problèmes

Mon amour crois-tu qu’on s’aime

Dieu réunit ceux qui s’aiment