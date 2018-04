Houve justiça em Paulínia?

A meu ver, não. Pelo menos três filmes poderiam ter vencido o festival com mais méritos – Antes que o Mundo Acabe, No Meu Lugar e Quanto Dura o Amor?. Até mesmo O Contador de Histórias, um tanto chegado ao piegas, é melhor do que o vencedor, Olhos Azuis. Nos documentários, o júri escolheu um filme que considero bonito, Só 10% é Mentira, sobre o poeta Manoel de Barros, embora meu amigo Carlos Alberto Mattos, cuja opinião muito prezo, tenha manifestado neste blog seu desagrado a ele. Mas o júri fez questão de entrar para a História como aquele que esnobou um grande filme, Moscou. Que é grande não porque dirigido por Eduardo Coutinho mas porque prolonga a inquietação desse cineasta com o alcance da sua linguagem, refletindo sobre as formas de dramaturgia e de representação. O júri não viu assim. Graças a Deus, a crítica, dando seu prêmio a Coutinho, salvou o festival de um vexame histórico.