Homem Comum, Infância, Love 3D, La Sapienza são as principais estreias

Love 3D, do franco-argentino Gaspar Noé, chega com a aura do escândalo – traz cenas explícitas de sexo, e em 3D, ainda por cima. Ok, tem mesmo muito sexo, mas, na verdade, o enredo é uma história de amor banal – como são todas as histórias de amor. O filme baseia-se num longo flashback, em que o personagem masculino, Murphy (Karl Glusman), em meio a um casamento tedioso, relembra a paixão que teve por Electra (Aomi Muyok). Noé constata o óbvio: que a paixão amorosa envolve sexo e este, em geral, é escamoteado no cinema. Ou filmado de maneira pudica. Ou publicitária, o que dá na mesma. Ele vai de forma explícita. Não é um pornô. É só isso mesmo: uma historinha de amor com sexo. Como são todas. Ou quase todas. O 3D se justifica (mas se justifica mesmo?) sobretudo em uma cena mostrando uma ejaculação masculina que, ameaçadora, se dirige à plateia. O filme, em si, é interessante.

Infância é o Amarcord de Domingos Oliveira. Ou o Em Busca do Tempo Perdido de Domingos. Baseado em peça de sua autoria, resgata parte da sua infância, vivida em torno de um casarão onde pontifica a avó, a matriarca Dona Mocinha (Fernanda Montenegro). Tom agridoce, inspirado, bons diálogos, como costumam ser os filmes de Domingos. Traz à tela a época: 1950, com Lacerda conspirando contra Getúlio e polemizando com Samuel Wainer. Grandes atuações, duas em especial, a de Fernanda como a idosa dominadora, e Paulo Betti, como o genro malandro e oprimido. Filme de boa feitura, caprichado, talvez um dos melhores, do ponto de vista técnico, da filmografia recente de Domingos Oliveira.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Homem Comum, de Carlos Nader. Engraçado, quando se pensa nos maiores documentaristas do país, em geral esquece-se do nome de Carlos Nader. No entanto, ele já ganhou três vezes o festival de documentários É Tudo Verdade, um dos melhores do país. Numa das vezes foi com este Homem Comum, que chega agora aos cinemas. Nele, diferentemente do que fizera em trabalhos anteriores, dedicados a gente do meio artístico (Waly Salomão e Leonílson), Nader elege como personagem um caminhoneiro e sua família. E nele descobre que, sob a etiqueta de homem comum, esconde-se um ser humano… incomum. Quer dizer, singular. Original, e sensível. Pode parecer forçado induzir um homem prático como Nilson a refletir sobre o “sentido da existência” ou o papel dos sonhos na vida consciente. Coisas assim. Mas é o que acontece. E mesmo o paralelismo da vida deste ser humano e um filme como Ordet (Palavra), do dinamarquês Carl Dreyer, encontra organicidade no documentário.

La Sapienza, de Eugène Green. Chance de conhecer o cinema original de Green, um norte-americano radicado na França. Há que se ultrapassar certa estranheza inicial. Os personagens assumem poses hieráticas, não raro olham para a câmera, em negação ao naturalismo, a corrente dominante do cinema. Mais: os filmes percorrerem densas camadas de referências culturais como, no caso, a arquitetura barroca europeia. O fio narrativo é composto por um casal em crise. O marido é especialista em Borromini. Numa viagem à Suíça, o casal conhece dois jovens irmãos e, com eles, de certa forma reaprendem a viver. Um cinema às vezes difícil, porém apaixonante quando o espectador consegue descer de seus preconceitos e ingressar num mundo diferente. Afinal, o cinema está para isso mesmo: para nos desvendar mundos que não vivenciamos em nosso cotidiano.

Eu Nunca, de Kauê Telloli. O diretor é também um dos três únicos intérpretes do filme. É o seguinte: dois primos e uma garota vão para uma casa de sítio da família dos rapazes. Filmam-se o tempo todo com o celular e estas, supostamente, são as imagens que vemos na tela. Há flerte entre os jovens e encenações de fatos que, também por hipótese, teriam ocorrido em suas breves vidas. Subproduto do cult A Bruxa de Blair, toma, no entanto, outro caminho narrativo. Vai mais para o suspense que para o terror teen. Às tantas, parece haver um acidente com um rifle…mas as coisas não ficam bem claras. O senso de ambiguidade levanta o filme que, confessemos, estava meio caidaço. Há certa monotonia na maneira como a trama se desenrola. Sobretudo monotonia visual. Mas também vê-se nele algum talento que, de maneira mais concentrada, talvez venha a se expressar.

O blog está no Facebook: https://www.facebook.com/blogdozanin