Amigos, estou indo agora para a entrevista com o Frears, correndo. Gostei muito de alguns comentarios no blog, que infelizmente estou fazendo muito as pressas, pois tenho varios compromissos por aqui. Deletei um comentario, nao porque ele seja ofensivo a mim, mas porque desejo preservar este blog como lugar de debate civilizado. Discordar pode. Baixar o nivel, nao. Quem estiver a fim disso, que va baixar em outra freguesia. Obrigado a todos e desculpem o desabafo, mas eh muito chato fazer as coisas com gosto e intencao de melhorar e vir gente destrutiva, so querendo ver defeitos e intencoes ocultas onde elas nao existem. VAmos manter as coisas no nivel das ideias, eh o que peco a todos. Desculpem a falta de acentuacao, mas estou escrenvendo em uma maquina estranha. Ate. PS Em atencao a uma pergunta, a atriz de Frears, Helen Mirren, ganhou o premio em VEneza por sua interpretacao da rainha Elizabeth. Mais que merecido, ela esta incrivel no papel.

