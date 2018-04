Harry Potter e o desejo do crítico

Vi ontem, numa sessão para a imprensa, o “novo” Harry Potter, O Enigma do Príncipe. Sala lotada, parecia sessão normal, respirando ansiedade pelo que estava por vir. Aqui e ali, ao longo do filme, eu podia ouvir risadinhas e suspiros de alegria, de pura fruição. E eu…nada. Acho tudo tão insosso, tão sem sentido, tão tolo, no fundo…Claro que se você for pensar bem, existem qualidades aqui e ali. Mas é preciso procurar. Pensei em chegar da sessão e colocar um post. Fui adiando. Não veio a vontade. Isso deve querer dizer alguma coisa. Não é que o filme seja de todo ruim. É que não desperta o desejo do crítico, não fala à sua libido, deixa a sua testosterona em estado de repouso, se me perdoam a metáfora hormonal.