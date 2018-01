Guarujá: invadiram a nossa praia

Não queria me transformar em porta-voz de nenhuma causa ecológica, mas várias pessoas me telefonaram e outras tantas me mandaram e-mails para se queixar do estado das praias do Guarujá, em especial da Enseada. O abandono daquela praia foi registrado até na coluna Persona, do César Giobbi, pois o calçadão destruído pela ressaca não foi reparado e a praia, em plena temporada, continua ao deus-dará. As pessoas se queixam em especial da invasão dos quiosques, que privatizaram a areia, sem deixar espaço para ninguém. Dizem que não conseguem mais ficar na praia e pretendem buscar alternativas, se existirem. Sentem-se lesadas, pois pagam impostos ao município e o “retorno” vem na forma da degradação do meio ambiente e da ocupação urbana. O que fazer? Não sei. Apenas registro essas broncas e as assino embaixo, solidário. A decadência do balneário é explícita para quem tem olhos para ver.

