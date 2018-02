Grandes Olhos, de Tim Burton, é a história de uma farsa. E também de

um caso torto de amor e submissão feminina.

O caso é o seguinte: em 1958, Margaret (Amy Adams) escapa de um

casamento opressivo e se manda com a filha para San Francisco. Ela é

uma espécie de pintora de domingo, dotada de obsessão monotemática –

pinta crianças com olhos grandes e ar triste, em diversas situações.

Numa feirinha de artes, onde ganha a vida desenhando caricaturas de

pessoas a um dólar por cabeça, conhece outro pintor, Walter Keane

(Christoph Waltz, de Bastardos Inglórios). Este também expõe seu

trabalho, paisagens de Paris, onde diz ter morado algum tempo no

bairro boêmio de Montmartre.

Leia a crítica no Portal:

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

http://cultura.estadao.com.br/noticias/cinema,grandes-olhos-e-um-caso-torto-de-amor-e-submissao-feminina,1626656