Gramado divulga concorrentes estrangeiros

Apenas para informação de vocês, o Festival de Gramado divulgou os concorrentes latinos deste ano. Os brasileiros já haviam sido escolhidos antes.

PERRO COME PERRO, da Colômbia

MUÑECA, do Chile

POR SUS PROPRIOS OJOS, da Argentina

COCHOCHI, do México

MINDELO, de Cabo verde.

Abaixo ficha técnica e sinopse dos trabalhos.

PERRO COME PERRO

País: Colombia

Duração_do_Filme: 106min

Ano_de_Produção: 2008

Formato: 35mm

Empresa_Produtora: Antorcha films y Patofeo films

Diretor: Carlos More

Atores: Marlon Moreno, Oscar Borda, Álvaro Rodríguez, Blas Jaramillo, Andrés Toro, Hansel Camacho, Diego Quijano, Julián Caicedo, Rodrigo Vélez

Atrizes: Paulina Rivas, Gianina Arana

Roteirista: Carlos Moreno y Alonso Torres

Produtor_Executivo: DIEGO RAMIREZ

Diretor_de_Fotografia: Juan Carlos Gil

Diretor_de_Arte: Jaime Luna

Música: José Hermán

Sinopse: No mundo do crime da Colômbia há uma lei não oficial. Quando Víctor e Eusebio, dois criminosos que trabalham extorquindo dinheiro, desrespeitam as regras, inconscientemente assinam suas próprias sentenças de morte.

MUÑECA

País: CHILE

Duração_do_Filme: 83min

Ano_de_Produção: 2008

Formato: 35MM

Empresa_Produtora: Producciones San Sebastian

Diretor: Sebastian Arrau

Roteirista: Sebastian Arrau

Produtor_Executivo: Mauricio Arrau

Atores: Benjamin Vicuña

Atrizes: Ana Fernandez

Atores_Coadjuvantes: Marcial Tagle

Atrizes_Coadjuvantes: Maria de los Angele Garcia.

Diretor_de_Fotografia: Ricardo De Angelis

Diretor_de_Arte: Rodrigo Guerra

Música: Cristian Freund

Montagem: Soledad Salfate

Trilha_Sonora: Cristian Freund

Sinopse: Dois homens de 30 anos e uma mulher de 40 encontram-se no dia da eleição, como planejado pelo manipulador Manuel. Para que Pedro está nessa reunião, na verdade um encontro às escuras, onde Gabriela quer achar um pai para seu futuro filho. Manuel está convicto que Pedro é o homem certo para essa finalidade e o inspira a dar um passo nunca antes imaginado por um homossexual conservador: a paternidade.

POR SUS PROPRIOS OJOS

País: ARGENTINA

Duração_do_Filme: 79min

Ano_de_Produção: 2007

Formato: 35MM

Empresa_Produtora: Mandragora Producciones

Diretor: Liliana Paolinelli

Roteirista: Liliana Paolinelli

Produtor_Executivo: Paula Grandio

Atores: Maximiliano Gallo

Atrizes: Ana Carabajal, Luisa Núñez, Mara Santucho

Diretor_de_Fotografia: Martín Mohadeb

Diretor_de_Arte: Mauro Guevara

Música: Vincent Artaud

Montagem: Lorena Moriconi

Sinopse: Uma estudante de cinema, Alicia (Ana Carabajal) tenta fazer um documentário sobre um tema nada fácil: as mulheres dos presos.

Pelo general as mulheres se resistem a ser filmadas por temor a condenação social. No meio dessa dificuldade, Alicia conhece Elsa (Luisa Nuñez), que tem seu filho preso. Entre elas se estabelece um vínculo onde tudo flui como a menina quer.

COCHOCHI

País: México

Duração_do_Filme: 87min

Ano_de_Produção: 2007

Formato: 35MM

Empresa_Produtora:

Diretor: Israel Cardenas & Laura Guzman.

Roteirista: Israel Cardenas & Laura Guzman.

Produtor_Executivo: Chris Wyatt, Devin Colvin

Atores: : Luis Antonio Lerma Torres, Evaristo Corpus Lerma Torres, Jose Ignácio Torres Rodriguez, Luis Alfredo Villalobos Nevares, Cristobal Nevares, Luis Marcial Bernardino Torres, Juan Nevares.

Atrizes: Josefina Villalobos, Manuela Torres.

Diretor_de_Fotografia: : Israel Cardenas & Laura Guzman

Música: Federico Schmucler

Montagem: Israel Cardenas & Yibran Asuad

Sinopse: Evaristo e Tony, irmãos indígenas do noroeste do México têm apenas o ensino fundamental concluído quando recebem uma tarefa do seu

avô: entregar medicamento no outro extreme da Serra Tarahumara. Tony e Evaristo, receando a estrada pela frente, decidem pegar o cavalo do avô e partem em uma viagem mais longa do que esperavam.

MINDELO – atrás de horizonte

PAÍS: Cabo Verde

Duração_do_Filme: 74

Ano_de_Produção: 2008

Formato: HD

Empresa_Produtora: Crioula – Eurostudio

Diretor: Alexis Tsafas

Roteirista: Alexis Tsafas

Produtor_Executivo: Zenaida Alfama

Diretor_de_Fotografia: Yannis Fotou

Diretor_de_Arte: Fonseca Soares

Música: Vasco Martins

Montagem: Stamatis Magulas

Trilha_Sonora: Stamatis Magulas

Sinopse: O documentário «Mindelo – atrás de horizonte» é um retrato duma pequena cidade-porto de Cabo Verde, situada no meio do Oceano Atlantico. A câmara segue a vida contemporânea da ilha procurando a cultura crioula do seu povo. sem comentários, sem entrevistas, sem narração…