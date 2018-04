Gramado avança

GRAMADO – Só quem não quer não vê os progressos que o Festival de Gramado fez nos dois últimos anos. Antes disso, presa da “cultura” global das celebridades da TV, esse que é um dos mais tradicionais festivais brasileiros, havia perdido toda a sua credibilidade artística. As pessoas vinham à serra gaúcha para badalar, não para ver filmes. Diretores mais sérios evitavam mandar seus trabalhos a concurso por temer os júris medíocres e público idem. Gramado, ao mesmo tempo em que se transformava em festa midiática, estava no chão, como festival de cinema.

As coisas começaram a mudar com a curadoria de Sérgio Sanz e José Carlos Avellar, a partir do ano passado. O nível dos filmes já foi melhor e Gramado poderá, no futuro, se orgulhar de haver premiado em 2006 um filme como Serras da Desordem, de Andrea Tonacci, mesmo que tenha dividido esse prêmio com outro filme.

Em 2007 aprofundou-se a seleção de filmes autorais. Não existe nenhum filme abominável em concurso, como acontecia em anos anteriores. Pelo contrário, os filmes de empenho cultural e artístico dominam a cena. As celebridades ficaram em segundo plano ou foram fazer sua festa em outra parte. Não estão mais atrapalhando o cinema, ou anulando-o, como acontecia. A mudança dos curtas-metragens para as 17h foi muito bem-sucedida. Ganhou público jovem e entusiasta em sessões gratuitas. Ao mesmo tempo, a sessão noturna foi desafogada e passou a abrigar dois longas, um estrangeiro e um brasileiro. Dá para ver numa boa e tudo termina em horário civilizado.

A curadoria está sendo tão cuidadosa que Gramado editou um livro chamado O que o Cinema Vê, o que Vemos no Cinema, com textos (ensaios, entrevistas, depoimentos) sobre cada um dos longas-metragens em concurso ou em seções paralelas. Foi distribuído gratuitamente para que sua leitura oferecesse subsídios aos debates com os realizadores. Uma visão pedagógica das discussões sobre o cinema.

Em uma palavra, o cinema voltou a ser o personagem principal em Gramado, ele que já ocupava posição coadjuvante havia anos.

Existem erros? Sem dúvida. Entre eles, o mais grave e notório: inaceitáveis problemas técnicos como a troca de janelas de exibição, má qualidade da projeção digital e o principal deles, a exibição em DVD de Cocaleros, pois a cópia em 35 mm sofreu atraso de entrega e chegou apenas no dia seguinte.

Jogar fora esse projeto consistente de reestruturação do festival, por causa desses problemas técnicos, é prova da maior miopia. É olhar para a árvore e não ver a floresta. Mas no Brasil é assim. Se a crítica não for implacável, irracional e sem atenuantes, não tem a menor graça. O negócio é destruir. E isso não se restringe ao mundo do cinema, é claro.