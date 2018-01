Gramado 2017. Abraccine lança livro em homenagem a Bernardet

GRAMADO – Muitas coisas acontecem num festival de cinema. Coisas demais, para meu gosto. Enfim, não dá para ir a tudo. Mas, se tiver de escolher alguma atividade para a tarde de hoje, uma sugestão é o lançamento do livro Bernardet 80, organizado por Ivonete Pinto e Orlando Margarido, e editado pela Abraccine (Associação Brasileira dos Críticos de Cinema).

O livro contempla diversos artigos, abordando a trajetória multifacetada do crítico, teórico, professor da USP, roteirista, diretor e ator de cinema. Minha contribuição é um artigo sobre as atividades de Bernardet na imprensa.

Jean-Claude foi crítico em jornais durante um período bastante amplo de sua vida profissional, tendo atuado de maneira constante no Suplemento Literário de O Estado de S. Paulo, mas também em outras publicações como o alternativo Movimento, órgão independente durante a ditadura militar.

O lançamento acontece no Salão Diamante do Hotel Serra Azul, em Gramado, a partir das 14 horas. Alguns dos autores lá estarão e falaremos do livro e do personagem.