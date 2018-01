Globo de Ouro 2012

Alguns prêmios me agradaram no Globo de Ouro, apesar da cerimônia chatíssima, como sempre.

Um deles, ainda não vi mas tenho tudo para gostar, que é O Artista – já comprado pela Paris Filmes para o Brasil.

Os Descendentes, de Alexander Payne, me pareceu um filmaço, delicado e cheio de humor, sem jamais cair na pieguice spielberguiana (de Cavalo de Guerra, por exemplo). George Clooney está muito bem como o homem que revê sua vida enquanto a esposa está em estado de coma. Talvez seu trabalho mais intenso e profundo no cinema.

Ok para Tintim, uma animação divertida, fiel ao espírito do gibi de Hergé, com Spielberg fazendo aquilo que sabe: diversão.

Muito bom também o prêmio de roteiro para Meia Noite em Paris, de Woody Allen. Pouca gente escreve como Woody, diga-se o que se quiser.

Abaixo a premiação completa:

Cinema

Melhor filme de drama: Os Descendentes

Melhor ator de drama: George Clooney, Os Descendentes

Melhor atriz de drama: Meryl Streep, A Dama de Ferro

Melhor filme de comédia ou musical: O Artista

Melhor ator de comédia ou musical: Jean Dujardin, O Artista

Melhor atriz de comédia ou musical: Michelle Williams, Sete Dias com Marilyn

Melhor diretor: Martin Scorsese: A Invenção de Hugo Cabret

Melhor roteiro: Meia-noite em Paris

Melhor ator coadjuvante: Christopher Plummer, Toda Forma de Amor

Melhor atriz coadjuvante: Octavia Spencer, Histórias Cruzadas

Melhor trilha sonora: O Artista

Melhor canção: ‘Masterpiece’, de Madonna, W.E.

Melhor filme estrangeiro: A Separação

Melhor animação: As Aventuras de Tintim

Televisão

Melhor série de drama: Homeland

Melhor ator de drama: Kelsey Grammer, Boss

Melhor atriz de drama: Claire Danes, Homeland

Melhor série de comédia: Modern Family

Melhor ator de comédia: Matt LeBlanc, Episodes

Melhor atriz de comédia: Laura Dern, Enlightened

Melhor minissérie ou filme feito para a TV: Downton Abbey (Masterpiece)

Melhor ator de minissérie ou filme feito para a TV: Idris Elba, Luther

Melhor atriz de minissérie ou filme feito para a TV: Kate Winslet, Mildred Pierce

Melhor ator coadjuvante de série, minissérie ou filme feito para a TV: Peter Dinklage, Game of Thrones

Melhor atriz coadjuvante de série, minissérie ou filme feito para a TV: Jessica Lange, American Horror Story