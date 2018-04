Gay Talese e a revolução no jornalismo

Bem interessante a entrevista de Gay Talese no Roda Viva. Como você já deve saber, Talese é um ídolo das nossas redações, um deus menino do jornalismo praticado em Manhattan. Acho ótimo. Em especial se prestarmos atenção em algumas coisas que ele falou durante a entrevista. A saber: que repórteres devem sair à rua e conversar com as pessoas face to face, as pesquisas não podem se limitar ao Google, as apurações devem ser feitas com exatidão e o texto, escrito com capricho e senso de artesanato. Para tudo isso, é preciso talento, dedicação…e tempo. Não se deve cultivar a obsessão pelo furo, pois o que interessa é o produto jornalístico que você entrega ao leitor e não se você chegou antes a determinada notícia. Resumindo: quando praticamos o jornalismo deveríamos nos preocupar mais com o nosso leitor e menos em impressionar os coleguinhas concorrentes. A lição de Talese é límpida: para fazermos uma verdadeira revolução no jornalismo contemporâneo bastaria voltar a praticar o bom jornalismo old school. A tecnologia mudou; os princípios que orientam a prática do jornalismo nem por isso se tornaram obsoletos. Ganharíamos em voltar a eles. Simples assim.