O diretor Joann Sfar diz que ama demais Serge Gainsbourg para rebaixá-lo à realidade banal. Gosta de suas verdades, mas prefere suas mentiras. A frase está no final desse belo documentário dedicado ao autor de La Javannaise e Je t’Aime, Moi non Plus, esta talvez a canção erótica mais famosa de todos os tempos. Bem, pelo menos nos anos 1960 e 70 não havia quem não a conhecesse e a ouvisse em situações especiais. Plantou-se para sempre no imaginário amoroso de toda uma geração. Talvez de mais de uma.

E é esse Gainsbourg que Joann Sfar retrata – o homme à femmes, mulherengo empedernido, que acumula conquista sobre conquista mesmo tendo físico nada privilegiado segundo padrões convencionais de beleza. Era narigudo e tinha orelhas de abano. Fumava Gitanes (fumo preto, forte) em tempo integral, acendendo um cigarro no outro. Bebia no mesmo ritmo. Hoje, na época das patrulhas antifumo, de academias e abdomens de tanquinho, talvez não impressionasse ninguém. Em seu tempo, mulheres como Juliette Gréco, Brigitte Bardot e Jane Birkin deixaram-se seduzir. Alguma coisa ele tinha.

Joann Sfar é desenhista de histórias em quadrinhos, que os franceses chamam de bandes dessinées. Usa seu talento para “intervir” na maneira como conta a história de seu ídolo. Assim, cria uma espécie de outro de Gainsbourg, um duplo que é a sua caricatura, tanto física quanto moral. Com nariz e orelhas imensas, muito maiores que do modelo original, o outro, sua “careta”, o persegue ao longo da vida e lhe dá conselhos pouco saudáveis. Espécie de Grilo Falante às avessas.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Tudo para dizer que Gainsbourg – o Homem que Amava as Mulheres trabalha mais no registro alucinatório que no realista. Esse judeu talentoso, que teve de usar a estrela amarela no peito durante a Ocupação nazista, sonhou tornar-se pintor e quis conquistar o mundo com suas canções. De certa forma, conseguiu. É desenhado segundo a impressão causada em Sfar. Uma biografia imaginada que, nem por isso, deixa de passar pelos principais fatos de sua vida real. Mas um real bem melhor que a vulgar realidade.