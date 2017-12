Futebol no É Tudo Verdade

Um bom programa na TV é o É Tudo Verdade, do Canal Brasil (66 da Net), que apresenta o primeiro filme da trilogia Futebol, de João Moreira Salles e Arthur Fontes. É, na minha opinião, um dos melhores documentários sobre o jogo já produzidos neste país pentacampeão. O diretor do programa, Amir Labaki, teve a gentileza de me entrevistar para a apresentação da série. Os amigos do blog estão todos convidados a assistir. Se não a entrevista, pelo menos o filme, que é indispensável.

Transcrevo abaixo a newletter do É Tudo Verdade.

Zanin fala sobre futebol e cinema

02/11/2007

O É Tudo Verdade no Canal Brasil deste sábado, 3 de novembro, apresenta uma entrevista exclusiva sobre futebol e cinema com o jornalista Luis Zanin Oricchio, crítico de cinema, colunista e editor do suplemento Cultura de “O Estado de S. Paulo”. Autor de “Fome de bola” (Imprensa Oficial), Zanin conversa com Amir Labaki antes da projeção do primeiro episódio da série “Futebol” de João Moreira Salles e Arthur Fontes. A estréia acontece às 21h de 3 de novembro, com reapresentação às 16h do domingo, dia 4.