Futebol, história, política…e a vitória

O historiador Hilário Franco Jr., autor do livro A Dança dos Deuses, e a quem cito na minha coluna de futebol, me mandou e-mail comentando meu texto sobre o São Paulo, feito na terça. Como penso que pode ser de interesse geral, com a permissão dele, coloco as observações na roda:

“Bom dia, Zanin. Mais uma vez, estou de acordo com você: acho que

efetivamente o pragmatismo são-paulino (que de fato não encanta, eu estava

no Morumbi sábado…)é a cara do Brasil atual, onde importam os

resultados, sem consideração de preferências ideológicas (Lula) ou táticas (Muricy,adepto confesso do 4-4-2 que usa o 3-5-2). Aliás, o corporativismo dos senadores enrolando no caso Calheiros não lembra o STJD no caso Dodô ou a situação corintiana no caso Dualib? Só fico na dúvida se para a maioria dos torcedores existe um vencer triste. Para apreciadores do bom cinema, da boa literatura e da boa arte falta nesse pragmatismo um vencer estético. Mas não existe um cinema ou literatura plasticamente agradável sem conteúdo e outro de conteúdo ruim na forma? Vencer, tout court, não seria por definição alegre? Bem, tudo isso saiu comme ça, na verdade te escrevo para agradecer mais uma generosa menção ao meu livro. Abraço amigo. Hilário”