Futebol e exploração de menores

Acabei de receber e-mail para a cabine de imprensa de um filme chamado Argentina y su Fábrica de Fútbol, de Sérgio Iglesias. Não vi o documentário, mas o tema em si é muito atraente – e urgente, com perdão da rima. Trata-se da exploração de crianças por seus próprios pais, que querem vê-las jogando profissionalmente o mais rápido possível pois isso rende uma boa grana. Infância? Nem pensar. Esses garotos são trabalhadores precoces, que jogam um pouquinho pelos times argentinos e, logo em seguida, caso tenham talento, são vendidas no mercado mundial pelos “empresários” da vida. Igualzinho ao que acontece no Brasil, sob complacência geral, das autoridades esportivas à mídia.

Ponto para o cinema argentino que, mais uma vez, detecta um assunto urgente e leva-o para o cinema, onde ganha visibilidade. O Brasil continua dormindo no ponto sobre essa questão.