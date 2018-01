Futebol é cultura

Recebo a boa notícia de que o SporTV preparou três programas, com estréia prevista para o dia 31, uma série intitulada Futebol & etc. Os programas, de meia hora cada, irão abordar o relacionamento do jogo da bola com manifestações artísticas como música, dramaturgia, literatura, cinema, humor, por aí. Não vi nada e nem sei se vai ser legal. Mas a idéia, em si, só pode ser aplaudida. Já é mais do que tempo de mostrar como o nosso esporte mais popular, parte da nossa identidade, motivou algumas peças memoráveis. Ou alguém aí se esquece de filmes como Boleiros, Garrincha Alegria do Povo e Subterrâneos do Futebol? Músicas como Camisa 10 e 1 a 0? Ou de uma poesia como aquela que João Cabral dedicou ao maior ídolo do Palmeiras? Transcrevo abaixo, a título de aperitivo, o poema Ademir da Guia. Repare como as palavras, o fundo e a forma, expressam o estilo de jogo do Divino.

Ademir impõe com seu jogo

O ritmo do chumbo (e o peso)

Da lesma, da câmara lenta,

Do homem dentro do pesadelo

Ritmo líquido se infiltrando

No adversário, grosso, de dentro,

Impondo-lhe o que ele deseja,

Mandando nele,

Apodrecendo-o

Ritmo morno, de andar na areia,

De água doente de alagados,

Entorpecendo e então atando

O mais irrequieto adversário