Futebol de agonia

Assisti ao indigente Flamengo 1 Atlético-MG 0, no Maracanã. Enquanto isso, ouvia e conferia os gols de Sport 2 Corinthians 1, no Pacaembu. Vi depois os “melhores momentos” desse jogo. Meu Deus…, quanta desolação! É o futebol brasileiro ladeira abaixo, e o Corinthians seguindo convicto rumo à 2.ª divisão. Outra cena do dia: as brigas, com direito a cadeiradas, na sede do Botafogo, reação da torcida à vergonhosa desclassificação da Sul-Americana diante do River Plate. Só nos resta esperar pela decisão da Copa do Mundo feminina, com Brasil enfrentando a Alemanha. Não sei se o Brasil ganha, mas o simples prazer de ver Marta em campo já compensa todo o resto. Ela se transformou na paixão nacional.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.