Futebol-arte…das mulheres

Será que vou ser muito pichado se disser que o verdadeiro futebol brasileiro, o velho e bom futebol brasileiro, de arte, elegância e, sim, eficiência, está sendo praticado não pelos homens mas pelas mulheres? É a conclusão a que chego depois de ver o show de bola de Marta, Cristiane & Cia nos 4 a 0 sobre a seleção norte-americana. O quarto gol, de Marta, foi uma pintura, com direito a um drible sobre a zagueira como há muito um marmanjo não aplica. Sei, sei muito bem…tem mais espaço para jogar, etc. Mesmo assim, é uma festa para os olhos. Temo que o futebol masculino, em especial o praticado no Brasil, venha perdendo esse aspecto, tão importante, da plasticidade, da beleza atlética em nome do pragmatismo. Nosso consolo são as mulheres. Como sempre.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.