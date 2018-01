França bate EUA…em casa

Segundo dados do CNC (Centre National de la Cinématographie), a França foi, em 2006, um dos raros países do mundo que conseguiram bater a produção de Hollywood em seu mercado interno. Os filmes franceses somaram 44,7% da bilheteria do ano, enquanto os americanos ficaram com 44,2%. Esse feito, que não acontecia há 20 anos, se deve ao sucesso de público de alguns block busters franceses que, assim, conseguiram arrastar filmes domésticos “mais frágeis”, quer dizer, de maior empenho artístico e portanto menor apelo de público. O grande sucesso foi a comédia Les Bronzés, com mais de 10 milhões de ingressos vendidos. Pode ser esse um caminho para o cinema brasileiro? Grandes produções populares, que alimentariam as outras, mais, digamos, alternativas? Leia matéria do Libération aqui (em francês).

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.