‘Fora Temer’ e ‘Cinema Novo’ na abertura do Festival de Brasília

BRASÍLIA – O festival começou quente, com um longo coro de ‘Fora Temer’ ecoando no Cine Brasília. Ao apresentar seu filme, o documentário Cinema Novo, o diretor Eryk Rocha o dedicou àquela geração que havia sofrido um golpe militar e passado por uma longa ditadura. “E também a todos aqueles que, neste momento grave do Brasil, de alguma forma se indignam e resistem a este governo ilegítimo”. No que falou, incendiou a plateia que, durante alguns minutos, gritou palavras de ordem contra o governo de Michel Temer.

Na tela também a sessão foi muito emocionante. Antes de Cinema Novo passou o curta (na verdade quase um média, com 24′) sobre as relações de amizade e trabalho entre dois fotógrafos brasileiros, Thomaz Farkas e José Medina. Em Improvável Encontro, o diretor, o também fotógrafo Lauro Escorel, compara, através de imagens, os estilos de ambos e as influências recíprocas. Mais humanista e efusivo no início, Medeiros exerce sobre Farkas, que no início era mais formalista, uma influência positiva. Já o rigor de Farkas serve de inspiração a Medeiros. Uma linda história de amizade e troca de experiências.

Em Cinema Novo, filme que ganhou o prêmio de melhor documentário em Cannes (o L’Oeil d’Or), Eryk trabalha com a montagem de filmes da época e entrevistas com seus diretores. Pintam na tela trechos de clássicos como Terra em Transe, Os Fuzis, Vidas Secas, Deus e o Diabo na Terra do Sol, mas também títulos menos conhecidos como Manhã Cinzenta, de Olnei São Paulo, e Os Deuses e os Mortos, de Ruy Guerra. O panorama é amplo, e inclui até filmes de diretores não associados ao Cinema Novo, como Roberto Santos, ou “desafetos” da época, como Walter Hugo Khouri. Desprende-se da tela uma época em transe, em que se pensava o País com intensidade, erotismo, visão política e amor. Tudo se conectava. E havia muita criatividade e desejo de mudar o cinema e o mundo. No conteúdo e na forma.

Muito se fala, hoje, sobre “imagens potentes”. Pois bem, essas o são de fato.

Uma linda sessão de abertura. Hoje à noite, sempre no Cine Brasília, têm início as mostras competitivas, de curtas e longas-metragens.