Filme e silêncio

O samba de Noel diz que “o cinema falado é o grande culpado da transformação”. Qual? Dos costumes, talvez, para o poeta da Vila. Para cinéfilos ortodoxos, o cinema que passava a reproduzir os diálogos era uma regressão. Traição aos princípios do cinema que, desse modo, corria o risco de recair na forma do teatro, da qual se havia libertado com muita dificuldade. No Brasil, foi fundado o Chaplin Club, que defendia a pureza do cinema sem som.

Para recordar esses primórdios da chamada “sétima arte”, a Cinemateca Brasileira está promovendo a 1ª Jornada do Cinema Silencioso. O ciclo começou ontem com a exibição de Salomé, longa de 1923 dirigido por Charles Bryant. É o primeiro de uma série de 42 títulos, que serão exibidos até o dia 19.

São divididos em três blocos – um de filmes alemães, outro de norte-americanos e um terceiro só de brasileiros, estes concentrados no chamado “ciclo do Recife”, dos quais os mais famosos são Aitaré da Praia e A Filha do Advogado. No encerramento do evento, uma preciosidade – a exibição de O Gabinete do Dr. Caligari, obra-prima de Murnau.

Os filmes serão “acompanhados” por músicos como Arrigo Barnabé, André Abujamra e Antonio Pinto, que foram convidados a criar em cima dessas antigas imagens. De lá para cá o cinema involuiu muito, como estética. Fiou-se demais no diálogo e se esqueceu da plástica. Rever essas imagens de outrora é recuperar um pouco da sua antiga força.