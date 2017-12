Filme da Copa de 2006

Ontem, de volta do teatro, fui dar uma zapeada na TV e deparei com o filme oficial da Copa de 2006, dirigido por Michael Apted (Nell, um dos 007 e futuro diretor de Crônicas de Nárnia). Filme 0k, mas sem maiores invenções. Esperava mais de um cineasta.

Sem qualquer patriotada, o exemplar ainda imbatível é o filme oficial da Copa de 1994, dirigido por Murilo Salles. Murilo, que é do ramo, e tem senso do drama, transformou a Copa e, em particular, a partida final, numa ópera. É o melhor que vi.