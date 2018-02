Filme com Regina Casé fora da competição em Gramado

Que Horas Ela Volta?, filme de Anna Muylaert com Regina Casé no elenco, foi retirado da competição do Festival de Cinema de Gramado, que começa nesta sexta-feira. O motivo é uma pré-estreia, programada para São Paulo, e que contraria o regulamento do festival: “os filmes brasileiros selecionados não poderão ser exibidos comercialmente ou realizar sessões de pré-estreia, abertas ao público, no Brasil antes de 15 de agosto de 2015, sob pena de serem retirados da competição”.

É a segunda vez que Que Horas Ela Volta? sai da competição de um festival. Prometido para o Cine Ceará, acabou sendo retirado, supostamente para atender uma exigência de Gramado. Agora, também saiu do festival gaúcho. Pelo jeito, a estratégia de lançamento do longa não está se coadunando com a lógica dos festivais de cinema.

Em todo caso, Gramado manteve a exibição do filme de Anna Muylaert para a data marcada, porém fora de competição.