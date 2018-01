Festival de Cinema é cancelado por falta de verbas

Recebi agora de manhã comunicado da direção do Cine Esquema Novo, um dos principais festivais de cinema independente do País, dando conta que o evento gaúcho foi cancelado por falta de verbas. É pena porque os espaços para o cinema de invenção, alternativo, são poucos e deveriam ser preservados. Mas, do jeito que a cultura é tratada no Brasil, a partir do nível federal, estendendo-se a estados e municípios, não chega a ser uma surpresa. Abaixo, o comunicado oficial:

É com imensa tristeza​ que informamos a todos que a edição 2017 do Cine Esquema Novo – Arte Audiovisual Brasileira não será realizada.