Festival de Brasília 2006

Nesta terça embarco para Brasília, onde vou cobrir o Festival de Cinema. É o mais tradicional festival de cinema brasileiro do País. Começou em 1965 e está na 39ª edição. Se você fizer as contas, vai notar que faltam edições. É que durante o governo militar o festival parou durante alguns anos, por obras da censura. O festival tem história. E deve ser muito bom este ano. Apresenta seis concorrentes: três documentários e três ficções, entre os longas-metragens e mais curtas em 16 mm e 35 mm. Não conheço nenhum dos seis longas, o que me dá muita satisfação, porque nada é mais chato do que ir a festival e só ver filme manjado.

Além disso, o festival sediará um simpósio sobre a crítica cinematográfica brasileira, reunindo jornalistas de todo o país. Estarei nessa também. Se você acompanha este blog, sabe que estive em Vitória participando de uma mesa sobre a crítica de cinema. De certa forma, a discussão começada em Vitória irá se ampliar e se desenvolver em Brasília. Fico por lá uma semana e mandarei notícias, comentários e outros pitacos para vocês. Acompanhem. Comentem. Abraços