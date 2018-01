A geração de brasileiros que viveu sob a ditadura deve muito a Fernando Gasparian, morto no sábado em São Paulo. Gasparian, que comprou a editora Paz e Terra de Ênio Silveira, criou o jornal Opinião, isto em pleno governo Geisel, quando a circulação livre de idéias ainda era coisa bastante perigosa no País. Com um grupo formado por gente como Alceu Amoroso Lima, Fernando Henrique Cardoso, Celso Furtado e Dias Gomes, entre outros, o Opinião tornou-se uma rara alternativa de análise e debate intelectual no país dos generais. Quem viveu aquela época sabe o valor que pode adquirir a informação e o livre-pensar num clima de ditadura e conseqüente obscurantismo. O jornal circulou semanalmente até 1982 e tornou-se leitura obrigatória do público universitário durante o período em que a redemocratização era a pauta principal do País.

