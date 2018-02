Pessoal, vou tirar um mês de férias. Passear, me divertir, cuidar da saúde, ler, essas coisas. Enfim, esquecer um pouco da rotina. Como viajo com meu IPad, não é impossível que bata a tentação de postar alguma coisa no blog. Mas não prometo, não. Até a volta, em abril.

