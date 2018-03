Fellini é ignorado na Itália

Li a notícia abaixo na Ansa, a agência de notícias italiana. Tenho ido com freqüência à Itália que, junto com a França, é meu segundo país, e, a cada vez, fico mais pasmo com a pasteurização cultural que lá encontro.

“Esquecido na Itália, Fellini é homenageado com mostra em Los Angeles

A exposição celebra os 15 anos da morte do cineasta italiano

ROMA, 17 NOV (ANSA) – A Fundação Cinema para Roma, a Fundação Federico Fellini e a Academy of Motion Pictures Arts and Sciences de Los Angeles anunciaram hoje a realização de uma mostra dedicada a Federico Fellini, que será realizada em Los Angeles, para comemorar o aniversário de 15 anos da morte do cineasta italiano.

Intitulada “Fellini Oniricon – O livro dos meus sonhos”, a mostra ficará em cartaz de 24 de janeiro a 19 de abril de 2009, quando ocorrem as indicações para o Oscar.

No entanto, o genial cineasta parece ter sido esquecido na sua terra natal, a Itália, onde toda a imprensa, incluindo a televisão estatal RAI, “ignorou” o aniversário de 15 anos da morte de Fellini, em 31 de outubro.

“A relação do nosso país com Fellini é marcada por um desafeto profundo, mas felizmente fora da Itália, o nome de Fellini é sinônimo de cinema”, afirmou o curador da mostra, Vittorio Boarini.

Além de “Fellini Oniricon – O livro dos meus sonhos”, estarão em exposição nos EUA uma centena de desenhos de Fellini e fotos de sets de filmagem provenientes dos arquivos da ANSA, da Cinemateca e da Reporters Associati”.