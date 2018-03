Quando Selton Mello está prestes a lançar O Palhaço (ainda inédito, porém na programação da Mostra), seu segundo trabalho como diretor, Feliz Natal, primeira incursão do ator por trás das câmeras, acaba de sair em DVD.

Feliz Natal não obteve grande resposta de público e foi recebido com reservas por parte da crítica. O título é uma óbvia ironia, o que já complica as coisas num país como o Brasil, com dificuldades para entender essa figura de linguagem. E, de fato, se tomarmos tudo literalmente, teremos problemas em penetrar na história um tanto alegórica dessa família disfuncional, que tem Mércia (Darlene Glória) como sua infeliz matriarca. Seu filho Theo (Paulo Guarnieri) e a nora Fabiana (Graziella Moretto) são dois hipócritas que tentam salvar as aparências. As coisas só se complicam com a chegada da ovelha negra da casa, Caio, vivido por Leonardo Medeiros.

Se Tolstoi tem razão (em Anna Karenina) ao afirmar que todas as famílias felizes são iguais, enquanto as infelizes o são cada qual à sua maneira, a de Mércia será original ao chafurdar pesadamente na sua própria miséria. É bem possível que a própria natureza da atriz Darlene Glória tenha inclinado o filme nessa direção rumo ao subsolo. Quem não se lembra da intensidade por ela imprimida ao papel da prostituta Geni em Toda Nudez Será Castigada, leitura de Arnaldo Jabor do texto de Nelson Rodrigues? Pois bem, com Mércia, Darlene trabalha como se fosse uma Geni rediviva, agora na pele de uma mãe de família neuroticamente carente.

Claro que esse paroxismo também reflete o gosto do diretor pelo cinema chamado marginal, “movimento” que gerou obras-primas como Bandido da Luz Vermelha, de Rogério Sganzerla, e Bang Bang, de Andrea Tonacci, mas cuja linguagem parece bastante restrita a uma época e sua mentalidade. Há também, em Feliz Natal, o diálogo com referências do cinema de arte contemporâneo, em especial com a argentina Lucrecia Martel, de O Pântano.

Essas citações mentais não estragam o filme, mas a verdade é que, muito explícitas, atravancam aqui e ali seu desenvolvimento. Quem for ver O Palhaço sentirá a diferença. No novo filme, as influências não mais angustiam o diretor. Estão presentes, porém diluídas na corrente sanguínea. Quer dizer: fluem.

(Caderno 2)