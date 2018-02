Outro dia, a propósito do Corinthians, referi-me à canção Faz-me Rir, que inspirou o apelido da torcida ao time em má fase, como “samba”. Vários amigos do blog me corrigiram. É bolero. De E.Arias e F. Yoni, versão em português de Teixeira Filho, que Edith Veiga gravou em 1961. A título de reparo, segue abaixo a letra do bolerão alvi-negro.

Como podes pensar que eu te quero

Como podes sonhar com meu amor

Se uma vez eu te dei meu carinho

E a tua ilusão encheu-me de dor

Não é dizer que eu sou vaidosa

Mas estou orgulhosa de ser

A mulher que outros homens pretendem

E a ti já não quero voltar a perder

Faz-me rir o que andas dizendo

Que te adoro e que morro por ti

Não te enganes dizendo mentiras

Não te enganes, não me faças rir

Até parece impossível que um dia

Foste o homem sonhado por mim

Esta cínica farsa de agora

Faz-me rir, faz-me rir

