Fassoni na web

Outro amigo na web. Agora é o crítico Orlando Fassoni que tem o seu blog e convida interessados a visitá-lo. Recomendo. Já está no ar, com um artigo sobre Mazzaropi.

Fassoni é um crítico experiente, com longa passagem pela Folha e pela rádio Jovem Pan. Conheci-o quando eu era ainda garoto. Tínhamos acabado de fundar o cineclube do Colégio Estadual de São Paulo (lá no Parque Dom Pedro II), onde eu cursava o “científico”, como se chamava então o segundo grau. Íamos exibir Zorba, o Grego, um daqueles filmes que alugávamos em cópias de 16 mm lá na Boca do Lixo e queríamos algum crítico para comentá-lo. Fassoni era o nome da hora e o chamamos, meio sem esperança. Para nossa surpresa ele veio na maior boa vontade e deu uma ótima palestra sobre o filme e sobre o cinema em geral.

Boa sorte no blog, Fassoni.