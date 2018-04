Êxodo e conformismo na TV

Por puro acaso, pouco tempo depois de colocar o post sobre o documentário argentino a respeito do êxodo de crianças futebolistas para o exterior, vi matéria no Jornal Nacional da Globo. Sobre o mesmo assunto, agora no Brasil, dizendo que eles saem cada vez mais moços, casos de Alexandre Pato e William, do Corinthians. O tom da reportagem é de um conformismo (ou cinismo) total. Nenhuma análise sobre causas e tudo apresentado como se fosse um fenômeno natural,e talvez até bem-vindo. E o final é imbatível: “é bom ir se acostumando, é talento brasileiro para o mundo ver”. Como se fosse uma coisa positiva, com o futebol brasileiro virando sucata a olhos vistos. Só faltou aquele bordão de Brasiiiiiiiiil!, antipático, que acompanha os jogos da seleção. Nunca vi nada parecido.