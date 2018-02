Estranhos Normais foi o título encontrado para traduzir Happy

Family, do italiano Gabriele Salvatores. Você pode até se espantar com essa opção, mas ela tem tudo a ver com o que acontece nessa história que junta traços do humanismo típico de Salvatores a uma metalinguagem que, não raro, parece deslocada da proposta de fundo.

Metalinguagem? Sim, uma história que comenta outra, porque ficamos sabendo, desde o início, que tudo o que veremos em seguida sai da pena (ou melhor, das teclas do notebook) de um escritor, que está tentando escrever o roteiro de um filme.

Por sorte, Salvatores, uma vez iniciada a trama, desanima da metalinguagem e volta a ela apenas de tempos em tempos. Para dizer tudo: é um recurso dispensável, que, nesse caso, só atravanca a narrativa. Por exemplo, um dos personagens diz que sofre de câncer, mas tem dúvidas sobre o seu destino. “Será que o escritor vai me matar ou me salvar?”, se pergunta. O que apenas enfraquece seu drama pessoal. Ainda mais porque, talvez pela primeira vez, ele se mostra prestes a fazer alguma coisa decente por si mesmo. Ou seja, fazer o que deseja. Mas como levar adiante seus projetos quando se sabe que é personagem de um outro?

A matriz, claro, é outro italiano ilustre, o siciliano Luigi Pirandello, com sua peça Seis Personagens em Busca de um Autor. Aliás, Pirandello é inevitavelmente citado ao longo do filme. De resto, Estranhos Normais respira o tempo todo um ar teatral, que não se deve apenas a Pirandello. O filme de Salvatores é inspirado numa peça teatral contemporânea que, por sua vez, tenta reinterpretar Pirandello à luz do mundo contemporâneo.

No mais, a história se sustentaria por si só, sem essas referências cruzadas, dada a riqueza dos personagens. Eles são estranhos como todo mundo; isto é, normais. Fazem parte de duas famílias, cujos destinos se cruzam quando seus dois filhos adolescentes de 15 anos resolvem se casar. Ponto de partida banal, que põe em pauta ideias já consagradas (“são duas crianças, o casamento é prematuro”, etc) até temas mais contemporâneos como a aceitação da homossexualidade. Tudo se passa em Milão, durante um esvaziado verão. O tal roteirista é Ezio (Fabio di Luigi), que tenta arrumar a trama envolvendo as famílias estranhas e faz os personagens se apresentarem à câmera um a um. Numa das famílias, o casal é formado por Diego Abatantuono e Margheritta Buy; na outra, brilha a figura de Fabrizio Bentivoglio. Mas, enfim, Estranhos Normais não é exatamente um filme de performances individuais. Prefere a forma de uma obra coral, embora alguns se inevitavelmente se destaquem.

No melhor dos casos reencontramos a inspiração mais profunda do diretor de Mediterrâneo, que venceu o Oscar de filme estrangeiro. A sociedade seria opressiva; faria as pessoas seguirem destinos que não são os seus. Algum acidente pode fazer com que se reencontrem. Em Mediterrâneo era a guerra. Em Estranhos Normais pode ser um casamento prematuro, ou uma doença. De toda forma, qualquer pretexto é válido para uma pessoa abandonar a rotina alienante e satisfazer suas aspirações mais profundas. Essa é a visão de mundo de Salvatores, que não precisaria de metalinguagem para se exprimir.